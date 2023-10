Um jovem de 18 anos, suspeito de roubar um estabelecimento comercial no Bairro Matosinhos, em São João del Rei, foi detido na noite de sábado (14) pela Polícia Militar (PM).

Os policiais receberam informações que o rapaz seria o responsável pelo roubo e foram até a casa dele. No local, a família autorizou a entrada dos militares, que encontraram o jovem em um quarto e a suposta arma utilizada no crime, um revólver calibre .32 e seis munições intactas, dentro do guarda-roupa. Uma quantia de R$ 130 também foi apreendida.

Em continuidade às diligências, a PM foi para uma casa na Vila Santa Terezinha, onde, segundo informações, outros dois suspeitos do roubo estariam escondidos. O imóvel estava aberto e com as luzes acesas, mas não havia ninguém.

Em cima do sofá foi encontrada uma mochila idêntica à utilizada por um dos ladrões. Em um dos quartos foi localizada uma blusa. Os objetos foram apreendidos.

O jovem de 18 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.