Duas motocicletas participavam de uma perseguição em Astolfo Dutra na tarde desse domingo (15). Uma delas, tinha a placa tapada com sacolas plásticas, o veículo que ia na traseira ameaçava o condutor da moto que estava na frente, enquanto anunciava um roubo. Em um momento, quando os veículos ficaram pareados, ambos os condutores perderam a direção, entraram na contramão e bateram em um automóvel.

Um dos autores do roubo fugiu na sequência, no sentido da cidade de Ubá, uma viatura da Polícia Militar de Dona Euzébia fez o rastreamento de vários veículos que sinalizavam que havia algo de errado à frente. O pai do motorista acidentado estava acompanhando um dos autores, que estava mais a frente. Os policiais seguiram na direção e ao virar a curva, conseguiram interceptar o suspeito com as características descritas, enquanto tentava pegar uma carona em um veículo que estava parado.

O carro foi cercado para evitar a fuga. Após abordagem rápida, o segundo envolvido também foi detido. O veículo parado consultado e liberado, após a confirmação das informações. No local do acidente foram localizados uma arma calibre 38mm com três munições intactas e uma balaclava camuflada na lateral da moto usada para cometer o delito. Os autores foram interpelados e diante de várias inconsistências em suas versões, conforme detalhou o registro da ocorrência, eles assumiram a autoria do roubo.



O cenário do acidente foi periciado, o veículo usado para roubo foi apreendido e os demais liberados aos seus proprietários. Houve prisão de outra motocicleta que entrou no local isolado, sendo o condutor inabilitado e motocicleta estava sem retrovisor e com o licenciamento atrasado. Os Autos de Infração de Trânsito pertinentes foram confeccionados e os autores levados ao Hospital de Astolfo Dutra e posteriormente, apresentados a autoridade policial em Leopoldina.

Um dos envolvidos é um adolescente e precisou ser acompanhado pelo tutor legal, que é o proprietário da motocicleta usada para o crime. No entanto, relatou que não havia autorizado seu filho a pegar a mesma.



O sucesso da ocorrência, conforme avaliação da equipe da PM, se deu devido a agilidade no atendimento e o aproveitamento de imediato de todas as informações coletadas pelas guarnições.