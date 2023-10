Duas irmãs, de 14 e 16 anos, ameaçaram estudantes da Escola Estadual São Miguel, no Bairro Funcionários, em Barbacena, nessa segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar (PM), dois menores ficaram feridos.

Na escola, os militares conversaram com as irmãs e conseguiram desarmá-las. O motivo da briga seria o compartilhamento de um vídeo nas redes sociais. Segundo a PM, os alunos que tiveram lesões superficiais tentaram desarmar as meninas.

As meninas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia. A mãe delas foi acionada e acompanhou o registro da ocorrência.

A Polícia Militar informou que fará um trabalho na escola com a Patrulha Escolar.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) sobre o ocorrido e aguarda retorno.