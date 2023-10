Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pelas polícias Militar e Rodoviária Federal na região de Barbacena, na noite dessa terça-feira (17). O motorista de 23 anos foi preso.

Por meio de informações da área de inteligência da PRF do RJ, as equipes mineiras tentaram abordar o condutor do carro na BR-040, em Juiz de Fora. Mas devido à alta velocidade, não foi possível alcançá-lo.

Um novo bloqueio então foi montado na região de Barbacena, quando conseguiram parar o veículo avaliado em R$ 120 mil, que foi roubado no Rio de Janeiro no mês passado por quatro pessoas armadas com fuzis e pistolas.