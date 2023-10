Três jovens, com idades entre 18 e 25 anos, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas após abordagem da Polícia Militar (PM) no Bairro Grogotó, em Barbacena, nessa terça-feira (17). Maconha e crack foram encontrados em uma casa.

De acordo com a PM, durante patrulhamento os militares viram um motorista arremessar algo no assoalho do carro. O condutor fugiu em alta velocidade após tentativa de abordagem, mas foi detido e os passageiros, rapazes de 24 e 25 anos, foram identificados. Uma barra de maconha foi encontrada no veículo.

Na casa do irmão de um dos abordados, o jovem de 18 anos que teria fornecido a droga, os policiais encontraram uma sacola com uma barra prensada de maconha, uma balança de precisão, uma pedra bruta de crack, três lâminas, 100 pedras de crack embaladas para venda, 169 buchas de maconha embaladas para a venda, além de material utilizado para embalagem de drogas.



O trio foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, e o veículo encaminhado para o pátio credenciado.