Uma dupla suspeita de envolvimento em uma tentativa de latrocínio e tráfico na zona rural de Brás Pires, na Zona da Mata, foi presa pela Polícia Civil nessa quarta-feira (18). Os jovens de 23 e 29 anos são suspeitos de tentarem furtar um estabelecimento comercial e agredirem uma das vítimas com enxadadas e marteladas na cabeça.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Senador Firmino. Com o rapaz mais velho, os policiais apreenderam dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e dinheiro.

Investigação

As investigações apontaram que na madrugada do dia 4 de outubro, no Córrego Malacacheta, pessoas armadas teriam arrombado a porta de um estabelecimento comercial de uma vítima, de 37 anos. Contudo, a vítima solicitou ajuda ao cunhado, de 34 anos, que, ao se aproximar dos suspeitos, foi golpeado na cabeça diversas vezes com uma enxada e um martelo.



Após as agressões os suspeitos tentaram fugir, mas a vítima da tentativa de furto tentou pará-los com um carro. Ela acabou agredida e teve o celular e documentos pessoais roubados.

A vítima de 34 anos foi socorrida ao hospital regional, onde ficou internada por alguns dias, e atualmente apresenta quadro convulsivo, sem condições, inclusive, de apresentar a versão sobre os fatos.

No dia do crime, um suspeito de 18 anos foi preso em flagrante e as investigações possibilitaram a identificação dos outras duas pessoas.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.