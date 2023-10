Um homem de 57 anos e a mulher de 34 foram presos preventivamente em operação conjunta das polícias Civil e Militar em Ubá, nessa quarta-feira (18), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Cataguases.

Segundo a Polícia Civil, o casal é apontado como líder do tráfico de entorpecentes no Bairro Ana Carrara, em Cataguases.

Com mandados para cumprimento, os policiais iniciaram o monitoramento de locais onde o casal poderia estar escondido. As apurações apontavam que eles mudavam constantemente de cidade e ocupavam diferentes imóveis.

Com informações compartilhadas entre as forças de segurança, o endereço de uma casa foi identificado no Bairro Copacabana, em Ubá.

"Eles atuavam a alguns anos no bairro, inclusive, possuíam grande representatividade na traficância de drogas na cidade", afirmou o delegado responsável pelas investigações, Diego Mattos de Vilhena.