Nessa quarta-feira (18), a Justiça de Três Pontas, Sul de Minas Gerais, condenou um homem por ter praticado feminicídio contra a sua companheira em 8 de fevereiro deste ano. A pena fixada foi de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



O crime ocorreu no bairro Santa Mônica, onde a vítima foi morta a facadas pelo companheiro na frente do filho dela, de quatro anos, conforme a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de Três Pontas.

Por meio do promotor de Justiça Oziel Bastos de Amorim, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sustentou a condenação do acusado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e na presença do filho da vítima.

Ao final do júri, que durou mais de 10 horas, o corpo de jurados condenou o acusado, reconheceu a causa de diminuição de pena de homicídio privilegiado e não acatou a majorante (crime cometido na presença do filho) pleiteada pela acusação.

O MPMG interpôs recurso de apelação.