Uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na Zona da Mata mineira teve oito pessoas condenadas a penas que variam de cinco a mais de 17 anos de reclusão, conforme divulgou o Ministério Público de Minas Gerais, por meio de condenação obtida pela 2ª Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Zona da Mata, no dia 5 de outubro.

Os condenados foram alvos da operação Hidra de Lerna, deflagrada em 2022. O grupo foi acusado de promover, constituir, financiar e integrar organização criminosa (com emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente), voltada à prática do tráfico de drogas, homicídios, posse e porte de armas de fogo, bem como pelo cometimento do delito de corrupção de menores. Eles permanecem presos.

Os infratores também perderam uma casa, que era utilizada para o cometimento do tráfico de drogas; um carro e oito motocicletas, por conta da condenação.