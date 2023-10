Um homem de 32 anos foi morto após ser atingido com 10 tiros no Bairro Vargem Grama, em Tocantins. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já tinha morrido. Não há informações sobre o suspeito do crime.

Uma testemunha contou à Polícia Militar (PM) que ouviu tiros e viu que uma pessoa encapuzada, de bicicleta, deixava o local próximo onde o corpo estava, na Avenida Joaquim Dias Santiago.

A perícia esteve no local e constatou que o homem foi atingido por 10 tiros nas regiões das costas, pernas, nádegas, braço, peito e cabeça.