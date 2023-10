O Corpo de Bombeiros socorreu um jovem de 26 anos que conduzia uma motocicleta e colidiu com um automóvel na rotatória da Rua Adolfo Siqueira, no Bairro são João, em Conselheiro Lafaiete, na noite dessa sexta-feira (20), por volta das 21h.

Depois de receber os primeiros socorros, o motociclista foi encaminhado para o Hospital e Maternidade São José, com ferimentos leves. O registro do ocorrido ainda indica que o motorista do automóvel, um homem de 22 anos, não se feriu. A Polícia Militar também esteve no local do acidente para realizar registro.