Dois jovens, de 23 e 24 anos, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena, na noite de domingo (22).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista de 23 anos foi abordado e com ele foram encontrados saquinhos com cocaína e um celular. Com o outro rapaz, passageiro, os militares encontraram um plástico com 12 pacotinhos de cocaína, R$ 140 em dinheiro e um celular.

A dupla e os materiais encontrados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Já a moto foi removida ao pátio credenciado.