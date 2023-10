Um homem de 31 anos foi morto a tiros na manhã desse domingo (22) no Bairro Cônego José Renato Peixoto Vidigal, em Piranga, na Zona da Mata. Durante buscas em endereços relacionados à vítima, a Polícia Militar (PM) encontrou drogas, dinheiro e uma réplica de arma de fogo.

A PM busca pelo autor do crime e informações sobre a motivação, mas ninguém foi preso até o momento. Segundo a polícia, o homem apresentava ferimentos na cabeça e nas costas. Ele tinha passagens pelos crimes de ameaça, agressão, lesão corporal e falso testemunho.

No sábado (21), a polícia tinha cumprido um mandado de busca e apreensão para verificar a residência da vítima e do pai. No momento, o homem não foi encontrado na cidade.

Nas casas que foram alvos dos mandados, os policiais encontraram 65 pinos com resquícios de cocaína e outros dois cheios com a mesma droga, duas porções de cocaína, uma cartela de ecstasy, uma barra de maconha e alguns pedaços da mesma substância, além de uma balança de precisão, R$ 269 dinheiro, material para embalo de drogas e a réplica de arma de fogo.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia. A perícia e a funerária foram acionadas no local do crime para os procedimentos de rotina.