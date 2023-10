Um homem de 54 anos foi contido por moradores do Bairro Popular, em Cataguases, na tarde desse domingo (22), depois de provocar um acidente. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o motorista apresentava sintomas de embriaguez. Depois, o condutor assumiu que ingeriu cachaça e cerveja antes de assumir a direção do veículo.



O suspeito ainda alegou que perdeu o controle da direção antes do choque com outro carro que estava estacionado na via. Conforme os policiais verificaram, o autor estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde novembro de 2022. que ele estava com CNH vencida desde novembro de 2022.

Diante do exposto, o condutor foi preso e apresentado na Delegacia de Leopoldina onde teve o Auto de Prisão em Flagrante de Delito ratificado.