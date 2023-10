Um caminhão carregado com cloro e detergente pegou fogo na BR-040, na altura do km 738, em Santos Dumont. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30 desta quarta-feira (25) para combater o incêndio no veículo que estava dentro de um posto de combustíveis.

Aos militares, o motorista do veículo contou que parou no local para pernoite e que, durante a madrugada, começou o incêndio. Ele não soube informar as causas, mas os bombeiros apuraram que o incêndio pode ter começado com o rompimento de cabos de energia que ficam na área do posto de combustíveis.

O combate ao incêndio foi realizado pelos bombeiros e pela concessionária Via040, responsável pela rodovia, e por populares. As chamas atingiram toda a cabine do veículo e parcialmente o baú com a carga de material de limpeza.