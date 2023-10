Uma discussão entre dois jovens, de 19 e 20 anos, e um adolescente de 17 terminou com a morte do rapaz de 20 anos na tarde dessa terça-feira (24), em Arantina.

Segundo a Polícia Militar (PM), o trio estaria em uma cachoeira no Bairro Estação quando a briga começou. A vítima foi morta com tiros e o adolescente, suspeito de ser o autor do crime, fugiu com a ajuda de uma pessoa da família, um homem de 49 anos que foi detido. Não há informações sobre a motivação da discussão.

O jovem de 19 anos foi visto pelos policiais em frente à casa do adolescente. Ele fugiu quando viu os militares e pulou os muros de várias casas da região, mas foi contido pela PM.

As buscas continuam para localizar o adolescente suspeito de ter matado o rapaz.