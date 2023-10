Um casal de idosos foi rendido em assaltado nessa terça-feira (24), no povoado de São Vicente, Zona Rural de Conselheiro Lafaiete. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), na noite da segunda-feira (23), quatro infratores encapuzados invadiram o imóvel, renderam o casal de idosos, reviraram a casa e agrediram o proprietário com golpes na cabeça, e roubaram R$2 mil, e um revólver calibre 32mm.

Quem registrou o ocorrido foi o filho do casal, que descobriu a ação na manhã de terça-feira (24), quando chegou ao local. Também durante a noite, a PM recebeu outro chamado de roubo. No Bairro Angélica, uma mulher de 30 anos estava dentro do carro, quando um indivíduo armado de aproximou e ordenou que ela desembarcasse do veículo. Na sequência, o autor fugiu em direção ao Bairro Santa Matilde.