A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão por roubo contra suspeitos de 23 e 20 anos, nessa terça-feira (24). A ação criminosa, conforme o registro policial, ocorreu no dia 4 de setembro, no Bairro Prefeito Hélio Araújo. O suspeito de 23 anos foi localizado no imóvel em que reside no Bairro João XXIII, já o mandado contra o suspeito de 20 anos foi formalizado em Leopoldina, já que ele já está detido em presídio em outro local.



Na ocasião, a vítima, de 21 anos, teve seu celular e dinheiro roubados por dois indivíduos armados, na Avenida José Máximo Ribeiro. Após levantamentos e troca de informações com as equipes policiais em Muriaé, foi possível identificar e qualificar os suspeitos que tiveram seus mandados de prisão representados pela autoridade policial e deferidos pelo judiciário. O investigado de 23 anos foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e enviado à Justiça.

