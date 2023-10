Um motorista de 30 anos ficou preso às ferragens após o carro em que estava bater de frente com uma carreta na BR-265, nessa quarta-feira (25), em Barbacena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado no km 03 da rodovia. O carro seguia sentido Barbacena/Barroso quando bateu de frente com a carreta, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor do carro ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O motorista da carreta não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Estadual e a perícia da Polícia Civil estiveram no local.



