Um jovem de 24 anos foi detido, em Bom Jardim de Minas, por suspeita de tráfico de drogas. Dentro da casa dele a Polícia Militar (PM) encontrou maconha, cocaína e crack na tarde dessa quarta-feira (25).

A PM recebeu denúncias sobre a venda de drogas no imóvel localizado na Vila dos Franceses. No local, os policiais viram o rapaz entrando em uma mata e depois voltando para a casa com um objeto na mão.

Os militares então entraram no local e localizaram um tablete e 15 buchas de maconha, um papelote de cocaína, 14 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 60 em dinheiro.

O jovem foi detido e encaminhado para a Delegacia de São João del Rei.



Tags:

cocaína