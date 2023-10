A Polícia Militar localizou e apreendeu 31 papelotes de cocaína, 75 pinos e 18 pedras da mesma substância em uma residência no Bairro Jardim do Sol, em Conselheiro Lafaiete nessa quarta-feira (25). A ação ocorreu em função do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O autor foi atingido por um disparo de arma de fogo e morreu.

Além das porções de cocaína, também foram apreendidas 21 buchas de maconha, um revólver calibre 38mm, com seis cartuchos de mesmo calibre. Todo o material ilícito foi entregue à Delegacia.





Tags:

Drogas