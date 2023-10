Um homem de 27 anos foi preso por furto no Bairro Monte Verde, em Miraí, na madrugada desta sexta-feira (27). Conforme o registro policial, o autor escalou e invadiu um imóvel, do qual furtou itens de cesta básica, materiais de limpeza e ração para cachorros. A proprietária do imóvel, ao acordar, foi até a cozinha, onde constatou que os armários estavam abertos e os produtos tinham sido furtados.

A mulher acionou a Polícia Militar, que encontrou o endereço do autor, que permitiu a entrada da equipe. Ao encontrar os itens furtados, o homem teria alegado que ganhou um cesta básica do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Miraí. Entretanto, em contato com a vítima, ela especificou os itens furtados por marca e quantidade. A descrição coincidiu com os todos os produtos encontrados na casa do suspeito.

No momento em que foi confrontado pela segunda vez, o homem assumiu o delito, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia.