A Polícia Militar prendeu três suspeitos de tráfico de drogas nessa quinta-feira (26) no Bairro Tijucal, em Conselheiro Lafaiete. Por meio de denúncia de uma suposta entrega de entorpecentes, uma equipe se deslocou para o bairro e aguardou a chegada dos autores.

Assim que eles chegaram, um deles, um rapaz de 21 anos, tentou fugir, jogando uma embalagem com 42 pedras de crack embaladas e prontas para venda, junto com 11 pinos de cocaína. Com o suspeito foi apreendido ainda um revólver de calibre 32mm, com seis munições intactas,uma máscara de borracha e uma sacola na qual haviam várias tiras de pano, aparentando que seriam usadas para improvisar uma corda, conforme descreveu o registro policial.

Em posse do segundo suspeito, de 30 anos, havia uma faca. Ambos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.