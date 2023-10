Evandro Anderson da Silva, de 48 anos, que havia desaparecido na noite da última sexta-feira (27), foi encontrado com vida na tarde desse domingo (29) em uma área de mata fechada, na zona rural de São João del Rei.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Evandro estava em uma área perto de onde foi cuidar dos cavalos, no Bairro Guarda Mor. Evandro estava com escoriações e visivelmente debilitado, por causa do tempo que havia passado no local. Ele foi atendido pela equipe de resgate dos bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados da equipe de plantão.

"Enquanto realizávamos a varredura na região, fomos alertados por moradores locais que alegaram ter visto um homem em meio a uma área de vegetação densa. Ao chegarmos ao local, confirmamos que se tratava da vítima. Encontrar a vítima com vida e poder reuni-la com sua família torna todo o empenho válido", explicou o sargento Soares, líder da equipe de buscas nesse domingo.

O sargento acrescentou ainda que, quando questionado, Evandro “não conseguiu fornecer informações sobre o que havia acontecido e não tinha lembrança dos eventos, o que sugere a possibilidade de uma queda ou incidente semelhante. Essa situação será repassada para a Polícia Militar para investigações adicionais".

As buscas do Corpo de Bombeiros duraram três dias e cobriram uma vasta área de vegetação aberta e densa, com a participação de 10 militares do Corpo de Bombeiros, bem como de inúmeros membros da comunidade local.