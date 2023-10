Uma casa pegou fogo na tarde desse domingo (29), no Bairro José Cirilo, em Muriaé. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Os militares chegaram ao imóvel, na Rua Delfim Macedo, e viram uma fumaça intensa saindo da casa de dois pavimentos. Dentro do primeiro andar da residência foram encontradas várias sacolas de retalhos e um colchão no primeiro quarto.

O incêndio foi combatido em um dos cômodos com as sacolas de retalhos. Os moradores do segundo andar saíram do local quando viram o fogo. Os bombeiros utilizaram 2 mil litros de água para combater as chamas.

O proprietário e a inquilina foram orientados a procurar a Defesa Civil para uma avaliação da estrutura do imóvel. A Polícia Militar (PM) foi acionada para tomar as providências necessárias.