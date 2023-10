Dois caçadores, um de 29 anos e outro de 41 anos, foram presos no município de Casa Grande, na tarde do domingo (29). Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a dupla estava na localidade de Córrego Fundo. Eles tinham uma espingarda de dois canos, calibre ponto 12 com duas munições intactas e 10 do mesmo calibre em uma bolsa.

Além da arma, também tinham três coleiras com aparelhos GPS acoplados, um rádio comunicador e eram acompanhados por 12 cães de caça. A dupla foi presa por porte ilegal de arma de fogo e conduzida para a Delegacia.