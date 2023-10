Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 de Matias Barbosa terão transporte gratuito para realizar as provas em Juiz de Fora. O Enem será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. A saída está programada para às 10h e retorno às 19h.

De acordo com a Prefeitura, os interessados devem se inscrever no Departamento Municipal de Educação, que fica na Rua Dr. Oscar Vidal, nº 118, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 16h.

Para se cadastrar não é preciso apresentar documento, apenas informar o nome da solicitante do serviço e o local de realização da prova, sendo possível o cadastro de mais de uma pessoa. Dúvidas e mais informações podem ser solicitadas pelo telefone 3273-5517.