Um homem de 33 anos foi baleado durante o confronto entre dois grupos rivais na Rua Dona Inês de Castro, no Bairro São José, em Viçosa, na noite dessa terça-feira (31). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), várias equipes da Polícia Militar se deslocaram para o endereço, onde a vítima foi encontrada ferida. Havia pelo imóvel, várias marcas de disparos e cápsulas de munições de calibres diversos.

Parte dos envolvidos foram localizados na residência e confirmaram a ocorrência do confronto. O homem ferido foi encaminhado para o Hospital, onde ficou internado para passar por exames. A equipe da PM realizou buscas e encontrou na residência cocaína, maconha e uma arma de fogo 9mm. Foram presos o homem baleado e um jovem de 18 anos. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Outros suspeitos foram identificados.