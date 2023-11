Uma cobra de porte médio e de espécie desconhecida foi encontrada e capturada pelo Corpo de Bombeiros em via pública no Bairro Solar da Serra, em São João Del-Rei, na manhã dessa quarta-feira (1º), em um local próximo a várias residências. Em seguida, os militares foram para o Residencial Lenheiros, onde havia três gambás no telhado de uma residência.

FOTO: Divulgação corpo de Bombeiros - Gambás foram encontrados no telhado de residência

A ninhada estava escondida no local. Com a permissão da moradora, os bombeiros quebraram a proteção superior e tiraram a mãe e os dois filhotes do imóvel. Ainda segundo os Bombeiros, foi feita uma varredura completa nesta área para confirmar se haveria outros filhotes ali. "É importante não separarmos a mãe e os filhotes na hora da captura para garantirmos a sobrevivência deles em habitat natural", explicou o bombeiro Laurentino, que atendeu as ocorrências. Nos dois casos, os animais foram soltos em área aberta de vegetação longe de residências.