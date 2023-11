Um homem de 19 anos nadava com amigos na Represa de Itutinga, no Município de Nazareno, quando se afogou na tarde dessa quinta-feira (2). O Corpo de Bombeiros começou a realizar buscas com mergulhos ainda na tarde da quinta. No entanto, os trabalhos foram encerrados ao cair da noite, sendo retomados na manhã desta sexta-feira (3), com uma equipe de mergulhadores.

Apesar do curto tempo de trabalho de buscas submersas, os bombeiros que atuam na ocorrência já mergulharam em alguns pontos indicados por testemunhas e realizaram a demarcação de áreas de interesse para a continuidade dos trabalhos.

Afogamento