O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei realizou buscas pelo jovem de 19 anos que se afogou na tarde da quinta-feira (2) ao longo de toda sexta-feira (3) na represa de Itutinga, em Nazareno. Uma equipe de mergulhadores trabalhou no local, no entanto, ainda não encontrou o rapaz.



De acordo com o sargento Emiliano, chefe da equipe que atuou no local, os trabalhos foram guiados pelas informações fornecidas por uma testemunha que presenciou a situação. "Trata-se de um local bastante irregular, com uma profundidade que varia de quatro até quinze metros em alguns pontos". Pessoas que presenciaram o afogamento informaram que o jovem não sabia nadar e que estava em uma embarcação quando veio a cair nas águas, não sendo mais visto. Sobre a sequência dos trabalhos, Emiliano afirma que "Logo no início da manhã deste sábado uma equipe retornará ao local para dar sequência às buscas".

