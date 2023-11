Duas pessoas, de 52 e 58 anos, morreram em Guarará após terem sido atacados por um enxame de abelhas na tarde do último sábado (4). Elas morreram com múltiplas ferroadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a moradora de 58 anos trabalhava em uma área próxima a um apiário dentro de uma propriedade na zona rural, quando foi atacada pelas abelhas. Um homem, de 52 anos, tentou retirar a mulher do local, mas também foi atacado pelos insetos. Os dois morreram.

Outras duas pessoas, uma mulher de 40 anos e um homem de 45, tentaram ajudar as vítimas e também foram atacados. A mulher foi atendida por uma ambulância sanitária e o homem sofreu algumas picadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o homem foi picado no dorso e no abdômen, ele estava agitado e ansioso, pois a esposa dele era uma das vítimas fatais. Ele recusou ser encaminhado para atendimento hospitalar.

Os bombeiros ressaltaram que a propriedade na área rural era de difícil acesso e durante o deslocamento para atendimento, foi registrada uma forte chuva. Os militares chegaram ao local, com a ajuda de um carro 4x4, as vítimas já haviam sido retiradas da área perto do apiário por funcionários da fazenda.

Por ser um apiário, a equipe dos bombeiros verificou a segurança e não foi encontrado algo que pudesse justificar a intervenção dos militares.

Os corpos ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar (PM) para aguardar a perícia.