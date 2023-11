Um homem de 35 anos foi vítima de um sequestro relâmpago na madrugada do último sábado (4), na MG-275, em Lagoa Dourada, e teve o carro e dinheiro roubados. A Polícia Militar (PM) segue em rastreamento para localizar os autores do crime.

De acordo com a PM, o homem seguia de Lagoa Dourada para o Povoado das Bandeirinhas quando viu uma placa de sinalização e galhos jogados na rodovia. Por isso, ele diminuiu a velocidade e acabou sendo rendido por duas pessoas, uma delas armada que anunciou um assalto.

O homem então foi colocado no banco traseiro do carro e os autores seguiram sentido Carandaí. Durante o deslocamento, a dupla pegou o celular do homem e entraram no aplicativo do banco, realizando um Pix no valor de R$ 1.230.

Após a transferência do valor, o homem foi abandonado amarrado próximo a um silo. O carro, um celular, documentos e mais R$ 400 em dinheiro foram levados.

A PM iniciou rastreamento pelas vias rurais que dão acesso a Dores do Campos e Carandaí. Os autores e o carro ainda não foram encontrados.