Entre a terça-feira (31) e o domingo (5), a Polícia Militar registrou uma série de chamados envolvendo o tráfico de entorpecentes na região. No domingo, um homem foi preso pelos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo em Congonhas. A Polícia Militar atendeu um acionamento no Bairro Pires, onde apreendeu uma garrucha calibre 36mm e um cartucho de mesmo calibre. Um homem de 29 anos, alvo de denúncia por exibir o armamento em via pública e ameaçar desafetos foi detido. Com ele, além da arma foram encontrados e apreendidos 17 pinos contendo cocaína. Autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: Divulgação Polícia Militar - arma e drogas foram apreendidas em Congonhas



Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Senhora dos Remédios, no Bairro Palmital dos Carvalhos. Uma jovem de 19 anos e um adolescente de 16 anos eram os alvos da ação. Durante as buscas na residência dos envolvidos, foram encontrados a quantia de R$ 139,00, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares, um tablete e uma bucha de maconha. Autora foi abordada no imóvel, sendo presa e conduzida à Delegacia de Polícia. O autor não foi localizado até o momento.

FOTO: Divulgação Polícia Militar - Porção de cocaína foi apreendida em Piranga



Um total de 183 pedras de crack entre outras substâncias ilícitas foram apreendidas em Conselheiro Lafaiete, na quinta-feira (2). A Polícia Militar acompanhou a movimentação suspeita de um jovem de 18 anos que supostamente estaria comercializando drogas no Bairro JK. Na ocasião, os policiais conseguiram visualizá-lo em contatos com outras pessoas, onde recebia algo, possivelmente dinheiro, segundo o registro. Ele adentrava uma residência e logo retornava entregando algum objeto, possivelmente drogas, para o indivíduo com o qual havia conversado.

O suspeito foi abordado. No endereço, a Polícia Militar encontrou com o apoio de um cão farejador, diversas drogas como crack, cocaína e maconha. Ao todo foram apreendidas 183 pedras de crack e mais duas pedras brutas, bem como outras duas porções da substância. Também foram recolhidos uma barra e sete tabletes de maconha, duas pedras brutas de cocaína e outros dois papelotes, bem como um aparelho celular.



FOTO: Divulgação Polícia Militar - Ao todo 183 pinos de drogas foram apreendidos em Conselheiro Lafaiete



Um adolescente de 16 anos foi apreendido no Bairro Vila do Carmo, em Piranga, na terça-feira (31), portando uma porção de cocaína e um celular. Segundo o registro da Polícia Militar, um homem de 35 anos, que teria fornecido a droga para o adolescente, foi localizado e preso. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. No mesmo dia, um jovem de 23 anos foi preso também por tráfico de drogas no Bairro Vila São Vicente, em Congonhas. À princípio, segundo a Polícia Militar, o rapaz fugiu da abordagem em direção a uma residência, no entanto, ele foi alcançado e contido. No imóvel em questão foram encontrados 39 buchas e dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e material para embalar o material ilícito.

FOTO: Divulgação Polícia Militar - Drogas foram apreendidas em Conselheiro Lafaiete