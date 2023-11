A partir do chamado de uma mulher de que teve um veículo roubado na terça-feira (31), no qual ela foi abordada por dois indivíduos armados, usando máscaras de palhaço, a Polícia Militar conseguiu recuperar esse e outros dois carros roubados ao longo do feriado. A dupla de infratores abordou a vítima no Bairro São Dimas, em Conselheiro Lafaiete. Depois de subtrair o veículo, fugiram em direção à BR-040.

Com o automóvel, levaram também o celular, cartões bancários, Carteira Nacional de Habilitação e as chaves de um escritório da vítima. Em diligências, os suspeitos foram identificados (20 e 22 anos) e durante rastreamento, a Polícia Militar foi comunicada de um segundo roubo de veículo, na região da Barreira, efetuado pelos mesmos autores.



Eles haviam subtraído um segundo automóvel. Em ambas as ações, eles chegaram com um terceiro veículo para fazer a abordagem. Tanto o veículo roubado da mulher, quanto o segundo carro foram localizados no Bairro Gagé e removidos para pátio licenciado. Com informações de que os suspeitos teriam fugido para Congonhas, foi realizado um bloqueio. O automóvel usado para realizar as abordagens foi acompanhado até o Bairro Profeta.



Os autores abandonaram o carro em uma estrada vicinal e se embrenharam em um matagal. Em vistoria, a Polícia Militar constatou que o veículo utilizado por eles era produto de furto ocorrido em Belo Horizonte, no dia 14 de outubro, conforme registro policial. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado. As diligências continuam em andamento, visando a localização dos autores.