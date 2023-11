Um homem de 53 anos foi surpreendido por uma dupla de infratores no quinta de casa, no Povoado Fernandes, em Santa Bárbara do Tugúrio, na sexta-feira (3). Ele foi até a casa da mãe para medicá-la e, ao retornar, viu os dois homens que o questionaram a respeito de uma cachoeira. A vítima informou que não sabia nada sobre o assunto e, na sequência, os dois anunciaram o assalto ao imóvel dele.



Dentro da residência os autores reviraram parte de dois guarda-roupas a procura de dinheiro, e ameaçaram o homem com um objeto semelhante a um revólver. O alvo entregou R$900, que era parte da aposentadoria dele e, em seguida, os autores fugiram pelos fundos da residência.