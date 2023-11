Um homem de 37 anos anos e três mulheres, de 21, 22 e 26 anos foram presos na sexta-feira (3) em Barbacena, onde fizeram compras em cinco estabelecimentos comerciais com notas falsas de R$200. O grupo trafegava em um automóvel abordado na Rua Sena Madureira. Durante as buscas no veículo foram localizados vários produtos embalados em sacolas separadas, que batiam com as descrições feitas pelos solicitantes.

Os indícios de falsificação percebidos pelos policiais foram: o papel utilizado, que seria mais grosso que o normal, o numeral 200 não muda de cor, não se sente o alto-relevo e não aparecia o número de segurança escondido. Os cinco comerciantes locais reconheceram as autoras presas. Os envolvidos foram conduzidos e apresentados na Polícia Federal em Juiz de Fora.