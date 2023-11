Duas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas foram registradas em Barbacena durante o feriado de Finados. A primeiras foi registrada no Bairro Novo Horizonte, onde um homem de 53 anos foi detido, durante um patrulhamento. Ele estava em atitude suspeita junto com outro homem de 35 anos. Quando os policiais se aproximaram e deram ordem para ambos colocarem a mão na cabeça, o autor continuou andando e tentando esconder um objeto dentro de sua roupa íntima.

O suspeito foi alcançado, tentou se desvencilhar da abordagem, mas foi contido. Com ele, havia 48 pedras de crack. Com ele foram localizados e apreendidos um celular e R$ 28. Ao ser questionado sobre as drogas ilícitas localizadas em sua posse, o autor relatou que não vende, que apenas estava levando a droga, mas não informou para onde ou para quem.





Com o abordado de 35 anos não foram localizados itens ilícitos, mas ele admitiu ser usuário de crack e que estava com R$ 20,00 para comprar duas pedras do entorpecente, porém disse que não sabia que o outro homem estava portando drogas ilícitas. O autor de 53 anos foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

No Bairro Grogotó, uma denúncia levou a um suspeito de 54 anos. No local, foi encontrada uma sacola com crack prensado em uma barra. Na sequência, a equipe policial deslocou até o endereço do suspeito e, ao chamá-lo, percebeu que o indivíduo iniciou uma correria dentro do imóvel e passou a utilizar água das torneiras, possivelmente para dispensar entorpecentes ilícitos.



Diante do flagrante, os policiais militares forçaram a porta, entraram no apartamento e realizaram a prisão do autor por tráfico ilícito de drogas. Na parte externa do imóvel, foi localizado durante as buscas um papelote contendo substância entorpecente idêntica à localizada na mata. Ao término das diligências, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil acompanhado do entorpecente arrecadado.