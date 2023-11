Um trio de infratores entrou em uma drogaria de Cipotânea na quarta-feira (1º) e pediu água. Enquanto o funcionário, um jovem de 22 anos se virou para pegar os copos, foi surpreendido por dos suspeitos. O autor aplicou um golpe 'mata-leão' no rapaz e disse para ele não reagir. A vítima desmaiou e acordou na sequência. Momento em que os envolvidos saíam correndo do estabelecimento, deixando o caixa aberto.

Eles foram vistos correndo no local e subiram um barranco sentido uma mata nos fundos do estabelecimento.

Ao conferir o caixa, a vítima constatou que foram subtraídos cerca de R$ 300, aproximadamente.

Os militares iniciaram então as diligências e rastreamento, oportunidade em que visualizaram três indivíduos próximos das torres de celular. Ao perceberem a presença dos militares, dois deles fugiram, descendo para via pública sentido área urbana. Os policiais conseguiram capturar um rapaz de 19 anos. Na sequência, os outros dois suspeitos, ambos de 21 anos, foram surpreendidos e presos. Os autores apresentaram versões divergentes e, depois, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.