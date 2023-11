Uma lanchonete pegou fogo na noite dessa segunda-feira (6), no Centro, em Muriaé. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados para conter as chamas em uma cozinha, no segundo piso do imóvel localizado na Rua Coronel Marciano Rodrigues. A proprietária do estabelecimento contou aos militares que o incêndio começou em uma panela com óleo e um botijão de GLP de 13kg.

O Corpo de Bombeiros ventilou o local e iniciou o abafamento das chamas, pois o óleo estava em temperatura elevada. Depois disso, foram usados cerca de 200 litros de água para resfriamento da parede.

Foram retirados cinco botijões de 13kg que estavam empilhados próximo ao incêndio. A proprietária do imóvel ficou responsável pelo local e a Polícia Militar apoiou a ocorrência.