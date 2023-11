O Complexou Hospitalar de Barbacena (CHB), da Rede Fhemig, foi habilitado em outubro como Centro de Atendimento de Urgência/ Tipo III para os pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC). A habilitação foi feita pela Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG).

Atualmente, o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA) tem 11 leitos para atendimento referenciado aos pacientes da Macrorregião Centro-Sul com diagnóstico de AVC, sendo seis leitos U-AVC Agudo e cinco leitos U-AVC Integral. Há oferta de assistência neurológica especializada 24 horas por dia, sete dias por semana, para os cuidados aos casos de AVC.

“Avançamos nas instalações, qualificamos as equipes, organizamos o serviço e pedimos o credenciamento como Unidade de AVC nível III. Passamos por uma rigorosa avaliação e atendemos todas as exigências para receber a aprovação da CIB SUS/MG para pleitear a habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde. A publicação da habilitação ajuda nos repasses financeiros e garante aos usuários do serviço assistência em menor tempo e maior resolutividade. Essas melhorias contribuem com a reabilitação das sequelas do AVC”, afirmou a coordenadora da Unidade de Clínica Médica, Maria de Fátima da Silveira Assis.

O HRB abrange 51 municípios, com população de cerca de 800 mil habitantes, e oferece assistência hospitalar especializada na identificação das causas e prevenção de novas ocorrências de AVC.

O usuário também conta com tratamento de reabilitação e acompanhamento ambulatorial de casos agudos, garantindo a redução de novas complicações.