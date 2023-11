No último domingo (5), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atuou em dois casos de furto de veículos, sendo eles a recuperação de uma moto em Rios de Minas e a investigação de um furto de trator em Carandaí.



Em Rios de Minas, Bairro São Lucas, a PMMG realiazava um patrulhamento quando abordou um jovem, de 21 anos, que conduzia uma motocicleta que, após uma verificação no sistema, constatou-se que o veículo era produto de furto em Jeceaba/MG. O suspeito confirmou o furto e foi preso, enquanto a moto foi encaminhada para o pátio credenciado.

Já em Carandaí, um idoso, de 61 anos, relatou à 120ª Companhia PM o furto de seu trator no Lugarejo Convento. A equipe iniciou uma investigação, analisando imagens de câmeras na possível data e horário do incidente, mas não localizou nenhum veículo correspondente às características do trator. O proprietário informou, ainda, que não houve arrombamento ou rompimento de obstáculo no local do furto e mencionou a falta de uma bateria de trator e cerca de 20 litros de óleo. O trator também possui um amassamento na cabine, conforme a descrição fornecida.



