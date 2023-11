Uma mulher denunciou o ex-companheiro, um homem de 38 anos, para uma operação realizada em Astolfo Dutra nessa terça-feira (7). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a mulher relatou que terminou o relacionamento de 10 anos com ele há duas semanas. Porém, enquanto levava o filho mais novo do casal na creche, a vítima percebeu que o ex-marido caminhava em direção a ela. Ela andou mais rápido para chegar à residência da mãe dela. Porém, o autor conseguiu alcançá-la e roubou o aparelho celular, fugindo na sequência.

A Polícia Militar fez um rastreamento e localizou o infrator. Ele negou o roubo. Disse que teria pedido à vítima para verificar as conversas existentes no aparelho. O homem afirmou que foi traído. Enquanto os militares conversavam com autor, ele ficou nervoso, perdeu o controle e foi imobilizado pela equipe. Durante as diligências, aparelho celular da vítima foi localizado no interior do veículo do autor.

Assim, autor recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o aparelho roubado na Delegacia de Polícia Civil em Cataguases.