Um caminhão baú tombou no KM103 da MGC-265 em Piraúba na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não foram registrados feridos. O motorista, um homem de 47 anos, informou que trafegava no sentido Rio Pomba, quando efetuou uma curva acentuada à esquerda e perdeu o controle da direção, caindo no acostamento da via.

O veículo estava sem carga no momento do acidente. a Polícia Militar Rodoviária realizou a sinalização da via e controle do tráfego em meia pista para a retirada do caminhão. O registro ficou sob a responsabilidade do condutor por meio da Delegacia Virtual.