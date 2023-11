Barras de maconha, papelotes de cocaína e um carro foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) após várias denúncias anônimas em Santa Cruz de Minas. Um homem de 31 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi detido nessa quinta-feira (9).

Segundo a PM, as denúncias eram de tráfico no Bairro Porto Real. Durante as buscas, os policiais encontraram 4 barras de maconha, 3 barras e 2 porções, além de 18 papelotes de cocaína de tamanho variados, 3 balanças de precisão, um celular e material para preparo e embalo das drogas.

O homem detido seria o responsável pelas drogas e foi levado para a Delegacia.