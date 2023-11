Um homem, de 35 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã desse sábado (11) na LMG 850, Km 08, em Rodeiro durante uma fiscalização de trânsito da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).



De acordo com informações da guarnição, o homem conduzia uma Fiat Toro quando foi abordado pelos policiais. Durante uma busca pessoal e no interior do veículo foi localizado e apreendido uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e 34 munições.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão em Ubá.