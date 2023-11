Um homem, que não teve a idade informada, foragido da justiça e envolvido na guerra do tráfico de drogas foi preso neste domingo (12) pela Polícia Militar em Ubá.

De acordo com a PM, durante um patrulhamento pela cidade a equipe se deparou com o homem em atitude suspeita. Na ação, os policiais perceberam que o homem estaria envolvido com tráfico de drogas na cidade e possuía um mandado em prisão em aberto. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de plantão para as demais providências.