Um homem de 48 anos foi detido após fugir da Polícia Militar (PM) após várias denúncias de tráfico de drogas no Bairro Primavera, em Cataguases, na noite do último sábado (11). Maconha, crack, cocaína e frasco de lança-perfumes foram apreendidos com ele.

A PM explicou que realizou patrulhamento na região para verificar as várias denúncias. Em um determinado local do bairro, os militares viram o homem que fugiu por uma trilha de terra ao avistar os policiais.

Ele foi alcançado e capturado, sendo localizado com ele um revólver calibre 357 e uma sacola plástica com diversas drogas.

O homem contou aos militares que tinha uma arma calibre 22 na casa dele, que também foi apreendida e encaminhada para a Delegacia, juntamente com o homem e o restante do material apreendido.

Veja abaixo o que foi apreendido: