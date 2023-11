A empresa Chinesa Saic Motors, fabricante de máquinas e veículos pesados, terá a primeira fábrica da empresa na América Latina instalada em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O estado também será referência da empresa Faytech para fabricação de telas touchscreen.

De acordo com diretores da Saic Motors, Xu Qiuhua, uma fábrica de motores será instalada no município mineiro. O Governo de Minas explicou que os valores de investimento ainda serão definidos, mas as obras de instalação da fábrica estão previstas para meados de 2024.

Faytech

O Governo mineiro afirmou que, além do anúncio da Saic, a empresa Faytech procurou o Governador Romeu Zema (Novo) durante uma missão oficial na Ásia para falar sobre investimentos no estado.

Após a reunião, Minas Gerais foi escolhido para ser o ponto de referência, no país, para a fabricação de telas touchscreen.

A empresa alemã desenvolveu a tecnologia na sede que fica na China e vai investir R$ 25 milhões para produzir as telas digitais, que são utilizadas para diversos produtos como tablets, painéis, entre outros. Serão gerados mais de 100 empregos diretos com a instalação da fábrica.