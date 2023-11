Um jovem de 25 anos foi preso durante patrulhamento preventivo no Bairro Siderurgia em Ouro Branco, na noite de sexta-feira (10). Foram encontrados e apreendidos 18 comprimidos de êxtase, cinco adesigos de LSD, dois cigarros de maconha.



Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de

Polícia Civil para onde foram entregues as substancias apreendias e juntamente um aparelho

celular e a quantia de R$ 242 também encontrados em posse do autor.